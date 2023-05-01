Телеведущая Лера Кудрявцева «уничтожила» украинского мошенника

Мошенник попытался убедить ее в том, что ее личные данные были скомпрометированы и использованы для списания сбережений и незаконного получения кредитов. Он также заявил, что переводы были совершены на территорию Украины от имени клиентов, что вызвало у Леры вопросы. Она спросила, кому принадлежит Крым? «Покамест ваш», — сообщил звонивший. После этого телеведущая решила уточнить, что значит «ваш» и почему «покамест». Мужчина пояснил, что Крым сейчас принадлежит России, а свои слова пояснил следующим образом: «Потому что мы заберем его обратно себе».