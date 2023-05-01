«Лишь вопрос времени»: Российский спецназ готов к встрече с ВСУ

Многие эксперты считают, что начало контрнаступления ВСУ лишь вопрос времени. Издание «Царьград» рассказало о том, как российский спецназ готовится встречать украинских бойцов.
От подготовки линии фронта зависит многое. Русский спецназ продолжает работать на месте, понимая, что это отражение удара может быть сложной задачей. Киев выбрал новую тактику публикации прогнозов контрнаступления в десятках СМИ, чтобы держать всех в постоянном нервном напряжении. Однако российские бойцы говорят, что не стоит обращать внимание на прогнозы, нужно делать свою работу и готовиться встречать врага.
В Telegram-канале «Архангелы спецназа» появились кадры подготовки бойцов, которые копают окопы, минируют поля и помечают их на карте. Все понимают, что это не будет легкой задачей, но наши бойцы готовы встретить врага.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин спрогнозировал колоссальные потери ВСУ при попытке начать контрнаступление. Он отметил, что ВС РФ готовы отразить любой удар.