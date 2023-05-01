«Лишь вопрос времени»: Российский спецназ готов к встрече с ВСУ

От подготовки линии фронта зависит многое. Русский спецназ продолжает работать на месте, понимая, что это отражение удара может быть сложной задачей. Киев выбрал новую тактику публикации прогнозов контрнаступления в десятках СМИ, чтобы держать всех в постоянном нервном напряжении. Однако российские бойцы говорят, что не стоит обращать внимание на прогнозы, нужно делать свою работу и готовиться встречать врага.