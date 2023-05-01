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Тренер Тим Лью рассказал о четырех лучших коротких упражнениях для здоровья

Спорт
Тренер Тим Лью рассказал о четырех лучших коротких упражнениях для здоровья

Фитнес-тренер Тим Лью поделился своими наблюдениями о том, какие короткие упражнения являются самыми эффективными и полезными для здоровья. Информацией об этом поделился сайт URA.RU с ссылкой на западные источники.

Так, лучше всего начинать свою тренировку с подъемов коленей до уровня груди. Делать это нужно стоя.

Дальше рекомендуется начать бег с захлестом голени назад. Можете выполнять это упражнение даже на месте.

Следующий этап – 15 глубоких приседаний с выпрыгиваниями. Главное не коснитесь головой потолка.

Окончить тренировку стоит прыжками с параллельным касанием своих локтей. Не забудьте предварительно разогреть спину.

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