Тренер Тим Лью рассказал о четырех лучших коротких упражнениях для здоровья

Фитнес-тренер Тим Лью поделился своими наблюдениями о том, какие короткие упражнения являются самыми эффективными и полезными для здоровья. Информацией об этом поделился сайт URA.RU с ссылкой на западные источники.
Так, лучше всего начинать свою тренировку с подъемов коленей до уровня груди. Делать это нужно стоя.
Дальше рекомендуется начать бег с захлестом голени назад. Можете выполнять это упражнение даже на месте.
Следующий этап – 15 глубоких приседаний с выпрыгиваниями. Главное не коснитесь головой потолка.
Окончить тренировку стоит прыжками с параллельным касанием своих локтей. Не забудьте предварительно разогреть спину.
Ранее стали известны подробности матча между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и украинской оппоненткой Лесей Цуренко.