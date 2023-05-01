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Военный эксперт Михайлов: Россия готова нанести удар по Великобритании

Политика
Военный эксперт Михайлов: Россия готова нанести удар по Великобритании

Военный эксперт Евгений Михайлов уверен, что Россия может нанести превентивный удар, чтобы помешать Великобритании передать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом сообщает издание «Царьград».

Ранее Лондон обещал поставить Киеву ракеты с дальностью полета 150-300 километров. Михайлов уточнил, что американцы отказались от таких поставок, понимая, что это может привести к развязыванию Третьей Мировой войны. При этом, по словам эксперта, остальные страны НАТО вряд ли поддержат подобные провокационные действия. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассчитывает на продолжение конфликта на Украине и начало контрнаступления ВСУ. Политолог Александр Перенджиев отмечает, что такие заявления свидетельствуют о неготовности Запада к мирным переговорам.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Британии высокоточных ракетных комплексов. Сумма сделки составит 31,2 миллиона долларов.
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