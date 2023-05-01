Военный эксперт Михайлов: Россия готова нанести удар по Великобритании

Ранее Лондон обещал поставить Киеву ракеты с дальностью полета 150-300 километров. Михайлов уточнил, что американцы отказались от таких поставок, понимая, что это может привести к развязыванию Третьей Мировой войны. При этом, по словам эксперта, остальные страны НАТО вряд ли поддержат подобные провокационные действия. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассчитывает на продолжение конфликта на Украине и начало контрнаступления ВСУ. Политолог Александр Перенджиев отмечает, что такие заявления свидетельствуют о неготовности Запада к мирным переговорам.