Индийский банкир назвал доллар «террористом из мира финансов»

Инвестор-миллиардер и генеральный директор Kotak Mahindra Bank Удай Котак заявляет, что доллар США обладает слишком большой властью в качестве резервной валюты, и мир отчаянно нуждается в альтернативе. Информацию об этом сообщает RT.
Так, Котак считает, что разработкой альтернативы должна заняться Индия, ведь Запад слишком разобщен для единого решения.
«Кто-нибудь в США может сказать: вы не можете вывести деньги – и вы уже застряли», - заявил миллиардер.
Непропорционально большой уровень силы, которым обладает доллар по сравнению с другими валютами, вынудил Котака даже назвать его «террористом из мира финансов» и попросить мировое сообщество придумать что-то для устранения такой сильной угрозы.
Ранее политологи и аналитики высказали свое мнение о долларе.