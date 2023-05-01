Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РИА Новости: Украинский Павлоград мощно атакован ВС РФ

Украина
РИА Новости: Украинский Павлоград мощно атакован ВС РФ

По украинскому Павлограду ведется активный обстрел российскими войсками. Об этом заявляет источник РИА Новости со ссылкой на мэра города и местные СМИ.

Сообщается, что прилеты идут по железнодорожной инфраструктуре, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые украинская сторона копила для проведения масштабного контрнаступления. До этого поступала информация об использовании ВС РФ зажигательных снарядов на авдеевском направлении.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали села Петровское и Никольское в ДНР. При обстреле была использована артиллерия калибром 122 мм и 155 мм.
павлоград обстрел вс рф
Военкоры ФАН