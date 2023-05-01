РИА Новости: Украинский Павлоград мощно атакован ВС РФ

По украинскому Павлограду ведется активный обстрел российскими войсками. Об этом заявляет источник РИА Новости со ссылкой на мэра города и местные СМИ.
Сообщается, что прилеты идут по железнодорожной инфраструктуре, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые украинская сторона копила для проведения масштабного контрнаступления. До этого поступала информация об использовании ВС РФ зажигательных снарядов на авдеевском направлении.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали села Петровское и Никольское в ДНР. При обстреле была использована артиллерия калибром 122 мм и 155 мм.