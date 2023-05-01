РИА Новости: Украинский Павлоград мощно атакован ВС РФ

Сообщается, что прилеты идут по железнодорожной инфраструктуре, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которые украинская сторона копила для проведения масштабного контрнаступления. До этого поступала информация об использовании ВС РФ зажигательных снарядов на авдеевском направлении.