В Госдуме высказались о введении четырехдневной рабочей недели

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов прокомментировал идею ввести в России четырехдневную рабочую неделю во всех сферах жизни.
На данный момент введение четырехдневной рабочей неделе даже не рассматривается, так как текущее экономическое давление, оказываемое на Россию, вынуждает РФ увеличивать темпы своего производства, приводит слова Нилова ТАСС.
Таким образом, сейчас Россия не может себе позволить четырехдневную рабочую неделю, однако он отметил, что опыт удаленной работы, полученный во время пандемии коронавируса, позволит ввести в регионах смешанную занятость.
Ранее сообщалось, что новые исследования продемонстрировали снижение нагрузки на организм из-за уменьшения количества рабочих часов. Уровень стресса и эмоционального выгорания значительно снижался у сотрудников, которые работали четыре дня в неделю, а не пять.