Гигантское лицо мужчины-страдальца из облаков появилось в небе над Севастополем

Жители города заметили, что над крышами домов в небе появилось очень четкое мужское лицо. Оно проглядывало из клубов дыма, поднимающихся над городом. Некоторые жители Севастополя предположили, что данное явление может быть неким «знамением» в связи со спецоперацией России на Украине. Примечательно, что лик страдальца появился над городом в момент, когда украинские власти активно распространяют слухи о грядущем контрнаступлении.