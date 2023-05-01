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Гигантское лицо мужчины-страдальца из облаков появилось в небе над Севастополем

Происшествия
Гигантское лицо мужчины-страдальца из облаков появилось в небе над Севастополем

Жителей Севастополя поразило уникальное явление, возникшее в небе над городом после атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Севастополь».

Жители города заметили, что над крышами домов в небе появилось очень четкое мужское лицо. Оно проглядывало из клубов дыма, поднимающихся над городом. Некоторые жители Севастополя предположили, что данное явление может быть неким «знамением» в связи со спецоперацией России на Украине. Примечательно, что лик страдальца появился над городом в момент, когда украинские власти активно распространяют слухи о грядущем контрнаступлении.

Ранее начальник пресс-службы Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что удар по нефтехранилищу в Севастополе является часть подготовки к контрнаступлению. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
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