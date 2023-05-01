Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уверенности в победе на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал вероятность своей победы на предстоящих выборах лидера страны в мае. Уверенность главы государства аргументирована поддержкой народа на площадях.
На данный момент все шансы на стороне правящей «Партии Справедливости и Развития». Она должна одержать победу 14 мая на выборах президента, приводит слова Эрдогана телеканал TRT. Уверенность президента, по его словам, основана на данных, которые его партия получает «с площадей».
Ранее сообщалось, что Эрдоган публично заявил об улучшении своего самочувствия. Незадолго до этого, во время интервью на турецком телеканале, Эрдогану стало плохо из-за чего эфир пришлось прервать. После этого инцидента в СМИ появлялись сообщения о простуде президента, что позднее он и сам подтвердил. На данный момент президент Турции чувствует себя стабильно и хорошо.