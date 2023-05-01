Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уверенности в победе на выборах

Ранее сообщалось, что Эрдоган публично заявил об улучшении своего самочувствия. Незадолго до этого, во время интервью на турецком телеканале, Эрдогану стало плохо из-за чего эфир пришлось прервать. После этого инцидента в СМИ появлялись сообщения о простуде президента, что позднее он и сам подтвердил. На данный момент президент Турции чувствует себя стабильно и хорошо.