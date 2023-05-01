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Терапевт Андреева рассказала как решить распространенную проблему со зрением

Общество
Терапевт Андреева рассказала как решить распространенную проблему со зрением

Черные точки или волнистые линии, плавающие перед глазами, являются распространенным симптомом проблем со зрением, которые могут мешать видеть окружающую реальность. Издание «Вечерняя Москва» рассказало о борьбе с недугом.

Врач-терапевт Ирина Андреева считает, что обычно «мушки» не являются серьезной проблемой, но появление новых симптомов или усиление старых может указывать на развитие более серьезных заболеваний глаз. В таком случае важно немедленно обратиться к врачу. Некоторые заболевания глаз могут быть наследственными или возникать вследствие старения, но укрепление глаз и улучшение зрения можно достичь регулярным потреблением питательных веществ, таких как витамин С, лютеин и омега-3 жирные кислоты, которые помогут укрепить сетчатку и предотвратить дегенерацию желтого пятна.

Ранее нутрициолог Марина Кудашева рассказала о пользе желтого картофеля для зрения. Он содержит много каротина, который поддерживает здоровье глаз.
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