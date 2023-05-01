Терапевт Андреева рассказала как решить распространенную проблему со зрением

Врач-терапевт Ирина Андреева считает, что обычно «мушки» не являются серьезной проблемой, но появление новых симптомов или усиление старых может указывать на развитие более серьезных заболеваний глаз. В таком случае важно немедленно обратиться к врачу. Некоторые заболевания глаз могут быть наследственными или возникать вследствие старения, но укрепление глаз и улучшение зрения можно достичь регулярным потреблением питательных веществ, таких как витамин С, лютеин и омега-3 жирные кислоты, которые помогут укрепить сетчатку и предотвратить дегенерацию желтого пятна.