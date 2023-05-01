Шоумен Сергей Зверев сообщил о связанном со смертью модельера Вячеслава Зайцева мистическом совпадении

Парикмахер и шоумен Сергей Зверев рассказал о совпадении, которое произошло в день смерти модельера Вячеслава Зайцева.
В воскресенье, 30 апреля, Зверев посещал мероприятие и так совпало, что на нем он был в рубашке, которую ему когда-то сделал Зайцев. Примечательно, что этой рубашке порядка 20 лет, и она давно висела в шкафу нетронутой, однако именно в этот день Зверев решил надеть ее впервые за долгое время, информирует 5-tv.ru.
Ранее сообщалось, что Зайцев погиб 30 апреля от остановки сердца. Его экстренно доставили в больницу в состоянии комы, однако спасти его не удалось. Сообщалось также, что в момент прибытия модельера в больницу рядом с ним был неизвестный мужчина, который представился его помощником, однако никаких документов не показал. Потом он сбежал из медучреждения.