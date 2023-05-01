Шоумен Сергей Зверев сообщил о связанном со смертью модельера Вячеслава Зайцева мистическом совпадении

В воскресенье, 30 апреля, Зверев посещал мероприятие и так совпало, что на нем он был в рубашке, которую ему когда-то сделал Зайцев. Примечательно, что этой рубашке порядка 20 лет, и она давно висела в шкафу нетронутой, однако именно в этот день Зверев решил надеть ее впервые за долгое время, информирует 5-tv.ru.