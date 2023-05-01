Врач Ирина Юзуп предупредила россиян о последствиях употребления соли

В первую очередь при злоупотреблении солью страдают почки, которые из-за ее переизбытка в организме работают слишком много, чтобы отфильтровать ее. Перегрузка почек может привести к повреждению, а затем и к их заболеваниям. После почек страдают сердце и сосуды, которые также не терпят злоупотребления «белой смертью», приводит слова Юзуп «Мослента».