Врач Ирина Юзуп предупредила россиян о последствиях употребления соли

Врач-нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, чем грозит злоупотребление солью. Есть масса заболеваний, которые следуют за чрезмерным употреблением этого продукта, но им предшествуют серьезные повреждения органов.
В первую очередь при злоупотреблении солью страдают почки, которые из-за ее переизбытка в организме работают слишком много, чтобы отфильтровать ее. Перегрузка почек может привести к повреждению, а затем и к их заболеваниям. После почек страдают сердце и сосуды, которые также не терпят злоупотребления «белой смертью», приводит слова Юзуп «Мослента».
Ранее сообщалось, что врач-терапевт Елена Киселева рассказала о возможности развития рака из-за употребления красного мяса. По ее словам, особо опасно мясо, прошедшее термическую обработку, так как оно крайне негативно влияет на кишечник. Однако вероятность зависит от количества потребляемого мяса.