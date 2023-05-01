Активистка УПЦ Виктория Кахановская напомнила о своем обращении к жене президента Украины Елене Зеленской

В июле 2022 года, после инцидента с избиением женщин в Хмельницкой области, Кахановская записала видеообращение к Зеленской, призывая ее заступиться за украинских женщин и повлиять на своего мужа Владимира Зеленского, который примет меры по прекращению избиений женщин, написала она в своем Telegram-канале. Она отметила, что и тогда, и сейчас «псевдопатриоты» Украины призывают убивать украинцев.