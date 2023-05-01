«Израиль выведен из равновесия»: Премьер-министр Нетаньяху о демократичности своей страны

Так, по его мнению, отложенная ранее судебная реформа, повлекшая за собой массовые протесты на территории государства, должна все же воплотиться в жизнь, пусть и с некоторыми изменениями. Аспект закона, позволяющий парламенту отменять решения Верховного суда, может быть изменен, в связи с резкой критикой населения.