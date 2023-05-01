«Израиль выведен из равновесия»: Премьер-министр Нетаньяху о демократичности своей страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил СМИ, что его страна всегда будет оставаться демократичной. Об этом сообщил сайт CNN.
Так, по его мнению, отложенная ранее судебная реформа, повлекшая за собой массовые протесты на территории государства, должна все же воплотиться в жизнь, пусть и с некоторыми изменениями. Аспект закона, позволяющий парламенту отменять решения Верховного суда, может быть изменен, в связи с резкой критикой населения.
Новые законодательные акты, по его мнению, смогут вернуть в правосудие Израиля потерянный «демократичный» баланс и помочь в восстановлении экономики страны.
«Израиль выведен из равновесия», - резюмировал Нетаньяху.
Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху проиграл бы выборы оппозиции.