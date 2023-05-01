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Антироссийские санкции Запада были подготовлены до начала СВО

Политика
Антироссийские санкции Запада были подготовлены до начала СВО

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начали подготовку антироссийских санкций задолго до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «KP.RU».

В ноябре 2021 года Байден выразил обеспокоенность «скоплением российских солдат» у границы с Украиной, что было основано на оперативных данных американских спецслужб. После этого Еврокомиссия начала тайно работать над пакетом санкций совместно с администрацией Белого дома. В феврале 2023 года на Мюнхенской конференции по безопасности Урсула фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали разрабатывать ограничительные меры против России еще в декабре 2021 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отмечал, что НАТО готовилась к потенциальному конфликту на Украине еще с 2014 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ЕС использовал все возможные санкции. Политик уверен, что Евросоюзу больше нечем пугать Росиию.
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