Антироссийские санкции Запада были подготовлены до начала СВО

В ноябре 2021 года Байден выразил обеспокоенность «скоплением российских солдат» у границы с Украиной, что было основано на оперативных данных американских спецслужб. После этого Еврокомиссия начала тайно работать над пакетом санкций совместно с администрацией Белого дома. В феврале 2023 года на Мюнхенской конференции по безопасности Урсула фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали разрабатывать ограничительные меры против России еще в декабре 2021 года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отмечал, что НАТО готовилась к потенциальному конфликту на Украине еще с 2014 года.