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Папа Римский Франциск рассказал о «миссии» Ватикана в конфликте России и Украины

Политика
Папа Римский Франциск рассказал о «миссии» Ватикана в конфликте России и Украины

Папа Римский Франциск рассказал о работе, которая ведется с его стороны для достижения мира между Россией и Украиной.

Ватикан намерен сделать все для того, чтобы приблизить мирные переговоры между Москвой и Киевом, поэтому сейчас ведется «миссия» по достижению этой цели, заявил Папа Римский во время пресс-конференции после своего визита в Венгрию.

Он отметил, что даже в такой непростой политической ситуации, каналы связи должны оставаться открытыми. Это является одной из причин, почему встреча Папы Римского и патриарха Кирилла должна состояться.

Ранее сообщалось, что Папа Римский рассказал о том, почему после начала СВО он общался с патриархом Кириллом только один раз. По словам Папы, у него была запланирована встреча с лидером русской церкви, однако после начала СВО ее пришлось перенести на неопределенный срок.
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