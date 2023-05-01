Папа Римский Франциск рассказал о «миссии» Ватикана в конфликте России и Украины

Ранее сообщалось, что Папа Римский рассказал о том, почему после начала СВО он общался с патриархом Кириллом только один раз. По словам Папы, у него была запланирована встреча с лидером русской церкви, однако после начала СВО ее пришлось перенести на неопределенный срок.