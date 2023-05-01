Папа Римский Франциск рассказал о «миссии» Ватикана в конфликте России и Украины

Папа Римский Франциск рассказал о работе, которая ведется с его стороны для достижения мира между Россией и Украиной.
Ватикан намерен сделать все для того, чтобы приблизить мирные переговоры между Москвой и Киевом, поэтому сейчас ведется «миссия» по достижению этой цели, заявил Папа Римский во время пресс-конференции после своего визита в Венгрию.
Он отметил, что даже в такой непростой политической ситуации, каналы связи должны оставаться открытыми. Это является одной из причин, почему встреча Папы Римского и патриарха Кирилла должна состояться.
Ранее сообщалось, что Папа Римский рассказал о том, почему после начала СВО он общался с патриархом Кириллом только один раз. По словам Папы, у него была запланирована встреча с лидером русской церкви, однако после начала СВО ее пришлось перенести на неопределенный срок.