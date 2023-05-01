Источник ФАН: Российские войска ведут обстрел ВСУ на авдеевском направлении зажигательными снарядами

Сообщается, что обстрел украинских позиций ведется зажигательными снарядами. На видеозаписи виден результат работы наших бойцов. Официальной информации о деятельности войск по авдеевскому направлению пока не поступало. При этом, в Сети уже появились данные, подтверждающие активизацию российского наступления на этом участке.