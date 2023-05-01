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Источник ФАН: Российские войска ведут обстрел ВСУ на авдеевском направлении зажигательными снарядами

Украина
Источник ФАН: Российские войска ведут обстрел ВСУ на авдеевском направлении зажигательными снарядами

Источник ФАН рассказал о массированном обстреле Вооруженными силами России позиций ВСУ на авдеевском фронте.

Сообщается, что обстрел украинских позиций ведется зажигательными снарядами. На видеозаписи виден результат работы наших бойцов. Официальной информации о деятельности войск по авдеевскому направлению пока не поступало. При этом, в Сети уже появились данные, подтверждающие активизацию российского наступления на этом участке.

Ранее стало известно о ловушке с использованием беспилотников, которая помогла российским артиллеристам ликвидировать украинских боевиков.
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