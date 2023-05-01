«Царьград»: Черноморский флот готов нанести сокрушительный удар по ВСУ

Ожидается массированный запуск ракет из акватории Черного моря. Ранее российская армия атаковала железнодорожный узел в Павлограде, который использовался для снабжения украинских вооруженных сил. До сих пор в городе слышатся взрывы от вторичной детонации снарядов. Тем не менее, судя по многочисленным сообщениям, украинской стороне стоит готовиться к новым ударам.