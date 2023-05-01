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«Царьград»: Черноморский флот готов нанести сокрушительный удар по ВСУ

Политика
«Царьград»: Черноморский флот готов нанести сокрушительный удар по ВСУ

Тревога в Украине возросла из-за активности 11 российских кораблей и двух подводных ракетоносителей в Черном море, заявил спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Владислав Назаров. Об этом сообщает издание «Царьград».

Ожидается массированный запуск ракет из акватории Черного моря. Ранее российская армия атаковала железнодорожный узел в Павлограде, который использовался для снабжения украинских вооруженных сил. До сих пор в городе слышатся взрывы от вторичной детонации снарядов. Тем не менее, судя по многочисленным сообщениям, украинской стороне стоит готовиться к новым ударам.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал решительно ответить на вероятное контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что «сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю».
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