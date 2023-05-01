Профсоюзы Франции сообщили о самой многочисленной акции протеста в стране за последние 40 лет

Источник CFDT также подтвердил эту информацию тем, что по предварительным подсчетам на предстоящие митинги выйдет от одного до полутора миллионов человек. Все они примут участие в более, чем 300 акциях по всей Франции. МВД страны заявило, что только в Париже противостоять митингующим выйдут пять тысяч полицейских, что является абсолютным рекордом для подобных акций в стране.