Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Профсоюзы Франции сообщили о самой многочисленной акции протеста в стране за последние 40 лет

Общество
Профсоюзы Франции сообщили о самой многочисленной акции протеста в стране за последние 40 лет

Профсоюзы Франции намерены устроить самый масштабный митинг по защите своих интересов, который когда-либо происходил во Франции.

Акция протеста, которая должна состояться 1 мая, против пенсионной реформы во Франции станет самой массовой за последние 40 лет в стране, заявила глава профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» Лоран Берже в эфире телеканала LCI.

Источник CFDT также подтвердил эту информацию тем, что по предварительным подсчетам на предстоящие митинги выйдет от одного до полутора миллионов человек. Все они примут участие в более, чем 300 акциях по всей Франции. МВД страны заявило, что только в Париже противостоять митингующим выйдут пять тысяч полицейских, что является абсолютным рекордом для подобных акций в стране.

Ранее сообщалось, что профсоюзы Франции объявили о массовых акциях протеста в начале мая после того, как президент Эммануэль Макрон подписал законопроект об утверждении пенсионной реформы, которая повышает возраст выхода на заслуженный отдых до 64 лет, то есть на два года.
франция пенсионная реформа протесты Эммануэль Макрон
Военкоры ФАН