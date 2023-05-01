Профсоюзы Франции сообщили о самой многочисленной акции протеста в стране за последние 40 лет

Профсоюзы Франции намерены устроить самый масштабный митинг по защите своих интересов, который когда-либо происходил во Франции.
Акция протеста, которая должна состояться 1 мая, против пенсионной реформы во Франции станет самой массовой за последние 40 лет в стране, заявила глава профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» Лоран Берже в эфире телеканала LCI.
Источник CFDT также подтвердил эту информацию тем, что по предварительным подсчетам на предстоящие митинги выйдет от одного до полутора миллионов человек. Все они примут участие в более, чем 300 акциях по всей Франции. МВД страны заявило, что только в Париже противостоять митингующим выйдут пять тысяч полицейских, что является абсолютным рекордом для подобных акций в стране.
Ранее сообщалось, что профсоюзы Франции объявили о массовых акциях протеста в начале мая после того, как президент Эммануэль Макрон подписал законопроект об утверждении пенсионной реформы, которая повышает возраст выхода на заслуженный отдых до 64 лет, то есть на два года.