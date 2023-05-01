Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Московской полицией задержан подозреваемый в «ковровом» убийстве мужчина

Происшествия
Московской полицией задержан подозреваемый в «ковровом» убийстве мужчина

Полиция Москвы сообщила о том, задержала подозреваемого в убийстве совершенном на улице Маршала Жукова мужчину.

По информации ведомства, на розыскные мероприятия ушло всего три часа. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов на Живописной улице в Москве.

Об убийстве стало известно вечером 30 апреля, оно поразило следователей своей жестокостью. Труп погибшего от рук убийцы мужчины был замотан в ковер. Сотрудники полиции установили, что смерть потерпевшего произошла в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

Ранее полиция обнаружила в московской квартире труп, завернутый в ковер.
убийство полиция москва
Военкоры ФАН