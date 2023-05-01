Московской полицией задержан подозреваемый в «ковровом» убийстве мужчина

Об убийстве стало известно вечером 30 апреля, оно поразило следователей своей жестокостью. Труп погибшего от рук убийцы мужчины был замотан в ковер. Сотрудники полиции установили, что смерть потерпевшего произошла в результате нанесения тяжких телесных повреждений.