Московской полицией задержан подозреваемый в «ковровом» убийстве мужчина

Полиция Москвы сообщила о том, задержала подозреваемого в убийстве совершенном на улице Маршала Жукова мужчину.
По информации ведомства, на розыскные мероприятия ушло всего три часа. Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов на Живописной улице в Москве.
Об убийстве стало известно вечером 30 апреля, оно поразило следователей своей жестокостью. Труп погибшего от рук убийцы мужчины был замотан в ковер. Сотрудники полиции установили, что смерть потерпевшего произошла в результате нанесения тяжких телесных повреждений.
Ранее полиция обнаружила в московской квартире труп, завернутый в ковер.