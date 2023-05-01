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Простые рекомендации по сохранению слуха озвучил отоларинголог Артем Короленко

Общество
Простые рекомендации по сохранению слуха озвучил отоларинголог Артем Короленко

Слабый слух может существенно повысить риск развития старческой деменции, поэтому важно беречь его еще с молодости. Так считает врач-отоларинголог Артем Короленко. Издание «Подмосковье сегодня» поделилось советами специалиста.

Он отметил, что в молодости мы не задумываемся о том, какую нагрузку испытывает наш слух, но даже музыка в наушниках может повредить звуковоспринимающий аппарат. Кроме того, различные респираторные заболевания также могут привести к ухудшению слуха, поэтому в случае заболевания важно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Короленко рекомендует ежегодно проходить осмотр, чтобы врач мог осмотреть барабанную перепонку и очистить ухо. Он также подчеркнул, что очищать ушную раковину самостоятельно запрещено. Уменьшение стресса и физические нагрузки также могут помочь сохранить слух здоровым, заключил эксперт.

Ранее российские врачи рассказали об опасности нетрадиционной медицины. Главная проблема заключается в том, что она может справиться с симптомами, но само заболевание никуда не исчезнет.
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