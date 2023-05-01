Простые рекомендации по сохранению слуха озвучил отоларинголог Артем Короленко

Он отметил, что в молодости мы не задумываемся о том, какую нагрузку испытывает наш слух, но даже музыка в наушниках может повредить звуковоспринимающий аппарат. Кроме того, различные респираторные заболевания также могут привести к ухудшению слуха, поэтому в случае заболевания важно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Короленко рекомендует ежегодно проходить осмотр, чтобы врач мог осмотреть барабанную перепонку и очистить ухо. Он также подчеркнул, что очищать ушную раковину самостоятельно запрещено. Уменьшение стресса и физические нагрузки также могут помочь сохранить слух здоровым, заключил эксперт.