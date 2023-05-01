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Президент США Джо Байден высмеял Fox News в ходе застолья с представителями СМИ

Весь мир
Президент США Джо Байден высмеял Fox News в ходе застолья с представителями СМИ

Президент США Джо Байден начал высмеивать Fox News ходе званного ужина с Ассоциацией корреспондентов Белого дома. Информацию об этом сообщил сайт издания The New York Times.

Так, глава государства начал подшучивать над ситуацией с увольнением телеведущего Такера Карлсона с телеканала, почти сразу после урегулирования ситуации с иском о диффамации на $787 млн.

«И, черт возьми, я бы назвал Fox честным, но тогда на меня могут подать в суд за клевету», - заявил Байден.

80-летний президент США также «напал» на медиахолдинг CNN, который уволил своего телеведущего Дона Ленона за комментарий о том, что у женщин «за пятьдесят» уже все позади.

«Вау! У них действительно есть 787 миллионов долларов? Вау!», - пошутил политик.

Ранее Джо Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил и заявил о готовности упорно работать.
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