Папа Римский Франциск рассказал о необходимости встречи с Патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск сообщил о намерении встретиться с патриархом Кириллом. Это связано с тем, что их запланированная встреча ранее была отменена.
До начала специальной военной операции планировалось, что Папа Римский и патриарх Кирилл встретятся в Иерусалиме для дипломатических переговоров в июне 2022 года. Однако эти планы были отменены после обострившейся политической ситуации. За последние 14 месяцев они беседовали только один раз. Это был телефонный звонок продолжительностью в 40 минут, заявил Папа Римский на пресс-конференции в Венгрии. Он отметил, что несмотря на политическую обстановку, его встреча с патриархом Кириллом должна рано или поздно состояться.
Ранее сообщалось, что во время своего визита в Венгрию Папа Римский встретился с украинскими беженцами и призвал местные власти быть снисходительнее при помощи мигрантам, так как это поможет им справляться с «болью и страданиями», которые они сейчас переживают. Встречу посетило более 1500 человек.