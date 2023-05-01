Папа Римский Франциск рассказал о необходимости встречи с Патриархом Кириллом

До начала специальной военной операции планировалось, что Папа Римский и патриарх Кирилл встретятся в Иерусалиме для дипломатических переговоров в июне 2022 года. Однако эти планы были отменены после обострившейся политической ситуации. За последние 14 месяцев они беседовали только один раз. Это был телефонный звонок продолжительностью в 40 минут, заявил Папа Римский на пресс-конференции в Венгрии. Он отметил, что несмотря на политическую обстановку, его встреча с патриархом Кириллом должна рано или поздно состояться.