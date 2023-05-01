Иран и Ирак планируют наладить двустороннее сотрудничество

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал Иран и Ирак расширить «двустороннее сотрудничество». Об этом сообщил сайт CNN.
Предложение о партнерстве двух стран появилось на фоне агрессивной американской политики в отношении Ближнего Востока.
«Присутствие даже одного американца в Ираке - это слишком много», - заявил Хаменеи в ходе встречи.
Президент Ирака Абдул Латиф Рашид поддержал иранского коллегу, но не ответил на его комментарии о присутствии американцев в Ираке, ведь, по его словам, Ирак является важным партнером США в кампании по разгрому ИГИЛ*.
Растущая напряжённость в отношениях арабских стран с США вызывает конфликт в Сирии, в котором Тегеран принимал непосредственное участие.
Ранее стало известно, что в Иране из-за забастовки уволят по меньшей мере 4 тыс. сотрудников нефтехимпрома.
*Террористическая организация ИГИЛ✱ (Исламское Государство, ИГ) запрещена на территории РФ.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация