Глава Лиги безопасного интернета Мизулина рассказала о передозировке несовершеннолетних на концерте в Москве

Ранее сообщалось, что Мизулина заявила о необходимости призвать рэпера Skally Milano к уголовной ответственности после того, как появилась информация, что на его концерте в Петербурге одна девочка была в тяжелом состоянии после передозировки запрещенными веществами в туалете. Глава Лиги безопасного интернета осудила рэпера за пропаганду употребления наркотиков.