Глава Лиги безопасного интернета Мизулина рассказала о передозировке несовершеннолетних на концерте в Москве

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила об инциденте с употреблением наркотиков несовершеннолетними на концерте российского исполнителя МУККА в Москве.
Двое несовершеннолетних подростков были госпитализированы в тяжелом состоянии после передозировки на концерте исполнителя МУККИ, который проходит в Москве, написала Мизулина в своем Telegram-канале. Она отметила, что на данный момент официальной информации нет и необходимо дождаться подтверждения.
Ранее сообщалось, что Мизулина заявила о необходимости призвать рэпера Skally Milano к уголовной ответственности после того, как появилась информация, что на его концерте в Петербурге одна девочка была в тяжелом состоянии после передозировки запрещенными веществами в туалете. Глава Лиги безопасного интернета осудила рэпера за пропаганду употребления наркотиков.