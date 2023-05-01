Острая нехватка топлива вынудила кубинские власти отменить парад в честь Международного дня трудящихся, который был назначен на понедельник. Об этом сообщает издание The New York Post.
В последние недели Куба боролась с нехваткой топлива по всему острову. Дефицит был вызван тем, что страны-поставщики не осуществляли поставки. Страна обычно потребляет от 500 до 600 тонн топлива ежедневно, заявил ранее в этом месяце президент Мигель Диас-Канель. Сейчас, по его словам, на острове производится менее 400 тонн в день.
«У нас все еще нет четкого представления о том, как мы собираемся из этого выбираться», — сказал кубинский лидер.
В последний раз парад отменяли в разгар пандемии коронавируса в 2021 году.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин совершил официальный визит на Кубу. На встрече с руководством страны были подняты вопросы финансов, инвестиций, туризма.