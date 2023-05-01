Нехватка топлива вынудила кубинские власти отменить парад в честь Международного дня трудящихся

В последние недели Куба боролась с нехваткой топлива по всему острову. Дефицит был вызван тем, что страны-поставщики не осуществляли поставки. Страна обычно потребляет от 500 до 600 тонн топлива ежедневно, заявил ранее в этом месяце президент Мигель Диас-Канель. Сейчас, по его словам, на острове производится менее 400 тонн в день.