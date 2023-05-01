Упавший с полки пистолет лишил жизни двухлетнего ребенка

Американская полиция сообщила, что мальчик потянулся за чем-то на полке и случайно уронил пистолет, который затем выстрелил, попав ему в голову. Об этом рассказало издание The Herald.
Полицейские прибыли на вызов в районную больницу, после того, как мальчик был доставлен туда в критическом состоянии с огнестрельным ранением. Семья заявила, что виной всему «случайная стрельба», которая произошла в их доме. Врачам не удалось спасти ребенка. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях происшествия и пытаются выяснить, мог ли пистолет сам произвести выстрел при падении.
Ранее ребенок из Амурской области достал из родительского сейфа ружье и во время игры выстрелил в друга. Пострадавший скончался на месте от травматического шока.