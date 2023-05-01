Строительству самого длинного в мире подвесного моста в мире угрожает итальянская мафия

Сообщается, что в регионе действуют две крупные группировки: калабрийская «Ндрангета» и сицилийская «Коза Ностра», экс-главарь которой выступал с резкой критикой строительства. Аналитики это связывают с тем, что после возведения моста экономика Сицилии резко возрастет, чего не нужно мафии, «питающейся» беднотой.