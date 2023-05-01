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Строительству самого длинного в мире подвесного моста в мире угрожает итальянская мафия

Весь мир
Строительству самого длинного в мире подвесного моста в мире угрожает итальянская мафия

Правительство Италии считает, что строительство нового, рекордного по длине подвесного моста, может быть отменено из-за работы мафии. Информацию об этом сообщил сайт CNN.

Так, власти опасаются, что представители мафиозных группировок уже слишком сильно влились в строительную отрасль страны, а география моста привлекает еще больше внимания со стороны бандитов.

«Надзорные органы будут следить за каждым евро, вложенным в строительство моста», - успокоил опасающихся критиков стройки министр транспорта Итали Маттео Сальвини.

Сообщается, что в регионе действуют две крупные группировки: калабрийская «Ндрангета» и сицилийская «Коза Ностра», экс-главарь которой выступал с резкой критикой строительства. Аналитики это связывают с тем, что после возведения моста экономика Сицилии резко возрастет, чего не нужно мафии, «питающейся» беднотой.

Ранее семерых мафиози арестовали за обсуждение бандитского устава по телефону.
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