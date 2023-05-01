Минобороны Украины сообщило об ожесточенных боях в Бахмуте

Ранее сообщалось, что Киев не намерен отдавать Бахмут, так как этот город является важным транспортным узлом и обеспечивает ВСУ поставками продовольствия и снабжения. Таким образом, потеряв его, ВСУ лишатся какой-либо помощи на восточном направлении и держать оборону не смогут. Поэтому сражения в городе продолжаются и Киев не хочет сдавать город, несмотря на явное преимущество российской стороны.