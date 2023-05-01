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Минобороны Украины сообщило об ожесточенных боях в Бахмуте

Армия
Минобороны Украины сообщило об ожесточенных боях в Бахмуте

Министерство обороны Украины рассказало о самых сложных и кровопролитных для ВСУ точках. В двух городах украинским солдатам приходится нелегко.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают вести активную наступательную деятельность в Бахмуте, а ВС РФ давят на ВСУ в Марьинке. Однако тяжелее всего сейчас в Бахмуте, так как именно там проходят самые ожесточенные бои, приводит слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Киев не намерен отдавать Бахмут, так как этот город является важным транспортным узлом и обеспечивает ВСУ поставками продовольствия и снабжения. Таким образом, потеряв его, ВСУ лишатся какой-либо помощи на восточном направлении и держать оборону не смогут. Поэтому сражения в городе продолжаются и Киев не хочет сдавать город, несмотря на явное преимущество российской стороны.
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