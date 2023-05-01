Госсекретарь США Блинкен провел разговор с президентом Азербайджана Алиевым

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил напряженность в районе Нагорного Карабаха. Сообщение об этом было опубликовано Госдепом США.
Блинкен подчеркнул важность азербайджано-армянских мирных дискуссий и пообещал постоянную поддержку США. Кроме того, он поделился своей верой в то, что мир возможен. Американский политик также выразил глубокую обеспокоенность тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу, и подчеркнул важность скорейшего открытия дороги для коммерческих и частных транспортных средств.
Ранее СМИ сообщали, что Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он заявил, что только мирные переговоры могут решить споры между Ереваном и Баку.