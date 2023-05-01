Госсекретарь США Блинкен провел разговор с президентом Азербайджана Алиевым

Блинкен подчеркнул важность азербайджано-армянских мирных дискуссий и пообещал постоянную поддержку США. Кроме того, он поделился своей верой в то, что мир возможен. Американский политик также выразил глубокую обеспокоенность тем, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия к мирному процессу, и подчеркнул важность скорейшего открытия дороги для коммерческих и частных транспортных средств.