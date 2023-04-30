Германия возвращает в строй свои законсервированные шахты

Статс-секретарь Минэкономики ФРГ Франциска Брантнер уверяет в намеренности правительства страны сделать все возможное ради экологичного и стабильного добывания полезных ископаемых. Такие меры, по ее мнению, помогут побороть дефицит крайне важных для производителей материалов.