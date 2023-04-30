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Германия возвращает в строй свои законсервированные шахты

Экономика
Германия возвращает в строй свои законсервированные шахты

Правительство Германии начало разработку новых месторождений и своих старых, законсервированных шахт, сообщает сайт РБК со ссылкой на западные СМИ.

По заявлению источника, таким образом ФРГ старается достичь независимости в вопросе импорта полезных ископаемых. Так, новый исполнительный директор заново оборудованной шахты Kafersteige, Саймон Боденштайнер считает, что начало разработок руды «жизненно необходимо» для экономики Германию.

«Мы уже почти готовы возобновить проект», - заявляет он.

Статс-секретарь Минэкономики ФРГ Франциска Брантнер уверяет в намеренности правительства страны сделать все возможное ради экологичного и стабильного добывания полезных ископаемых. Такие меры, по ее мнению, помогут побороть дефицит крайне важных для производителей материалов.

Ранее специалист по добыче полезных ископаемых поделился своими предположениями о «великолепной перспективе» для развития горнодобывающего бизнеса в России.
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