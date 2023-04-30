Германия возвращает в строй свои законсервированные шахты

Правительство Германии начало разработку новых месторождений и своих старых, законсервированных шахт, сообщает сайт РБК со ссылкой на западные СМИ.
По заявлению источника, таким образом ФРГ старается достичь независимости в вопросе импорта полезных ископаемых. Так, новый исполнительный директор заново оборудованной шахты Kafersteige, Саймон Боденштайнер считает, что начало разработок руды «жизненно необходимо» для экономики Германию.
«Мы уже почти готовы возобновить проект», - заявляет он.
Статс-секретарь Минэкономики ФРГ Франциска Брантнер уверяет в намеренности правительства страны сделать все возможное ради экологичного и стабильного добывания полезных ископаемых. Такие меры, по ее мнению, помогут побороть дефицит крайне важных для производителей материалов.
Ранее специалист по добыче полезных ископаемых поделился своими предположениями о «великолепной перспективе» для развития горнодобывающего бизнеса в России.