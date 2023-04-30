В Сети предсказали революцию на Украине из-за заявлений Владимира Зеленского

Пользователи Twitter* прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы являются нацией, которая всегда стремилась и будет стремиться к миру и свободе.
После этих слов комментарии в соцсети заполонили возмущения от людей, которые не согласились с высказываниями Зеленского и заявили, что в таком случае ему стоило бы больше говорить о мире и необходимости мирных переговоров, однако этого не происходит. Также некоторые комментаторы отмечали, что украинские жители уже не верят ни единому слову своего президента и революция в его стране остается лишь вопросом времени.
Ранее сообщалось, что пользователи того же Twitter* высказались о заявлениях Зеленского касательно военного захвата Крыма. По мнению комментаторов, подобными публичными выступлениями президент Украины провоцирует Третью Мировую войну.
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