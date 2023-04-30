Московский суд арестовал виновника резонансного смертельного ДТП

В результате аварии погибли четыре человека, из них двое дети. Два водителя получили ранения. В ДТП на 72-м километре Киевского шоссе участвовали шесть легковых автомобилей и грузовик «Камаз». Мера пресечения избрана до 29 июня 2023 года.