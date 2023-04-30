Московский суд арестовал виновника резонансного смертельного ДТП

В прокуратуре Московской области рассказали об избрании меры пресечения фигуранту смертельного ДТП на Киевском шоссе. Он будет находиться под стражей. Мужчине-водителю «Камаза» инкриминируют 264 статью УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
В результате аварии погибли четыре человека, из них двое дети. Два водителя получили ранения. В ДТП на 72-м километре Киевского шоссе участвовали шесть легковых автомобилей и грузовик «Камаз». Мера пресечения избрана до 29 июня 2023 года.
Ранее, стало известно о четырех пострадавших в результате аварии в Курской области. Двое из потерпевших являются несовершеннолетними. Все участники ДТП доставлены в больницу.