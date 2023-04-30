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Дочь Эдиты Пьехи рассказала об образе ее матери и его создании модельером Вячеславом Зайцевым

Шоу-бизнес
Дочь Эдиты Пьехи рассказала об образе ее матери и его создании модельером Вячеславом Зайцевым

Илона Броневицкая, которая является дочерью знаменитой певицы Эдиты Пьехи, рассказала о вкладе модельера Вячеслава Зайцева в образ ее матери.

Зайцев был душевно тонким и искусным человеком, который позволил СССР открыть для себя моду. Он был мастером своего дела, которое также нашло признание в западных странах. Именно этот человек создал образ певицы Пьехи во время их совместной работы, приводит слова Броневицкой телеканал «78».

Ранее сообщалось, что историк моды и искусствовед Александр Васильев прокомментировал смерть своего коллеги Зайцева. Он заявил, что его работы и модные показы были легендарными и многие звезды российской эстрады выстраивались в очередь, чтобы получить наряд от Зайцева. Он скончался 30 апреля от остановки сердца в больнице, куда его доставили в состоянии комы.
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