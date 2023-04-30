Дочь Эдиты Пьехи рассказала об образе ее матери и его создании модельером Вячеславом Зайцевым

Ранее сообщалось, что историк моды и искусствовед Александр Васильев прокомментировал смерть своего коллеги Зайцева. Он заявил, что его работы и модные показы были легендарными и многие звезды российской эстрады выстраивались в очередь, чтобы получить наряд от Зайцева. Он скончался 30 апреля от остановки сердца в больнице, куда его доставили в состоянии комы.