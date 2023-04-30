Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал идею о распределении студентов

Таким образом, считает Вострецов, можно решить сразу несколько проблем. Прежде всего, благодаря принятию подобного законопроекта удастся устранить дефицит врачей и учителей в регионах. Кроме того, такая система могла бы снизить отток населения из деревень и райцентров. Он отметил, что при принятии такого решения необходимо брать студентов на бюджет вне конкурса.