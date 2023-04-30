Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал идею о распределении студентов

Законопроект о распределении студентов после окончания обучения поддержал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и бывший депутат Госдумы Сергей Вострецов. Своим мнением он поделился в беседе с ФАН.
Он отметил, что студенты силовых вузов отрабатывают свою учебу или возвращают деньги, и задался вопросом: «чем другие специальности лучше или хуже?». Вострецов считает, что необходимо создать систему обязательной отработки в своем регионе от трех до пяти лет для бюджетников.
Таким образом, считает Вострецов, можно решить сразу несколько проблем. Прежде всего, благодаря принятию подобного законопроекта удастся устранить дефицит врачей и учителей в регионах. Кроме того, такая система могла бы снизить отток населения из деревень и райцентров. Он отметил, что при принятии такого решения необходимо брать студентов на бюджет вне конкурса.
«Если ты родился и вырос в деревне или райцентре, то для человека не будет проблем туда вернуться. Более того, есть большая вероятность что он создаст там семью и останется. Вот тогда и надо давать подъемные только при создании семьи. Чтоб могли купить жилье», - считает Вострецов.
Ранее идею трехлетней отработки для студентов-бюджетников поддержала депутат Госдумы Елена Драпеко. Она отметила, что похожая система существовала еще во времена СССР.