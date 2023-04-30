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ТАСС: В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

Происшествия
ТАСС: В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

В одной из областей Украины были слышны взрывы. Второй раз за этот вечер жители страны подвергаются атаке.

Сегодня, 30 апреля, в Днепропетровской области Украины были зафиксированы взрывы. На всей территории региона была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Klymenko Time. На данный момент подробности произошедшего выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в разных частях Бердянска (Запорожская область) местные жители услышали два взрыва. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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