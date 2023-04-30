ТАСС: В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

Сегодня, 30 апреля, в Днепропетровской области Украины были зафиксированы взрывы. На всей территории региона была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Klymenko Time. На данный момент подробности произошедшего выясняются. Информации о пострадавших пока нет.