В Москве нашли труп мужчины, завернутый в ковер на съемной квартире

Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщил об обнаружении трупа мужчины с явными признаками насильственной смерти.
Мужчину 1982 года рождения нашла хозяйка съемной квартиры. Сообщается, что труп, по неизвестным причинам, был завернут в ковер. Подробности и детали инцидента в надзорном ведомстве пока не сообщили. Прокуратура устанавливает все события и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).
Ранее стало известно о заключении под стражу подозреваемых в убийстве и расчленении собственного ребенка родителей в Ростове-на-Дону. В изоляторе обвиняемые будут находиться до 28 июня 2023 года.