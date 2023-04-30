В Москве нашли труп мужчины, завернутый в ковер на съемной квартире

Мужчину 1982 года рождения нашла хозяйка съемной квартиры. Сообщается, что труп, по неизвестным причинам, был завернут в ковер. Подробности и детали инцидента в надзорном ведомстве пока не сообщили. Прокуратура устанавливает все события и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).