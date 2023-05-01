Блогера Елену Блиновскую могут перевести в СИЗО из-за продолжающейся рекламы ее марафонов в соцсетях

Блогер и инфоцыганка Елена Блиновская, отправленная под домашний арест решением суда, может быть переведена в СИЗО из-за продолжающейся агитации ее подписчиков со стороны ее помощников.
На данный момент Блиновская находится под домашним арестом и не может пользоваться интернетом. Однако кураторы ее марафонов продолжают рекламировать различные курсы, агитируя людей платить за них деньги. Именно поэтому суд может принять решение об ужесточение меры наказания для Блиновской, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что Блиновская была отправлена под домашний арест в связи с обвинением в неуплате налогов. Согласно следствию, инфоцыганка не заплатила государству налогов на общую сумму в 918 млн рублей. Ее поймали на границе с Белоруссией, куда она ехала для того, чтобы улететь в Узбекистан: либо для проведения очередного марафона, либо для бегства от следствия.