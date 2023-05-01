Блогера Елену Блиновскую могут перевести в СИЗО из-за продолжающейся рекламы ее марафонов в соцсетях

Ранее сообщалось, что Блиновская была отправлена под домашний арест в связи с обвинением в неуплате налогов. Согласно следствию, инфоцыганка не заплатила государству налогов на общую сумму в 918 млн рублей. Ее поймали на границе с Белоруссией, куда она ехала для того, чтобы улететь в Узбекистан: либо для проведения очередного марафона, либо для бегства от следствия.