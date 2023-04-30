Губернатор Гладков: В Белгородском районе сработала система ПВО

По его заявлению пострадавших нет, а оперативные службы уже начали работу по уточнению необходимости устранения последствий на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Другие детали инцидента пока не сообщаются. Однако, некоторые СМИ сообщают о том, что над регионом был сбит украинский беспилотник.