В штабе КИБЕР ФРОНТА Z состоялась презентация проекта «Герои спецоперации»

Кроме того, в рамках проекта «Герои спецоперации» также планируется подготовить раздел, посвященный бойцам ЧВК «Вагнер». Известно, что недавно в Волгограде одной из средних школ присвоили имя Алексея Нагина — военнослужащего с позывным «Терек», который героически погиб во время спецоперации. Это первый случай, когда образовательное учреждение назвали в честь бойца ЧВК «Вагнер».