В штабе КИБЕР ФРОНТА Z состоялась презентация проекта «Герои спецоперации»

В штабе «кибербойцов» на Университетской набережной прошла презентация мультимедийного проекта «Герои спецоперации». Подробности о проекте рассказал автор и идейный вдохновитель экспозиции Михаил Кудинов.
Новое собрание КИБЕР ФРОНТА Z было посвящено героическим историям участников специальной военной операции. В рамках проекта в отремонтированном помещении «Патриот-бара» были размещены иллюстрации, рассказывающие о выдающихся подвигах солдат и офицеров — участников СВО. Главным гостем патриотического мероприятия стал проректор по патриотическому воспитанию университета «Синергия» Михаил Кудинов.
«Самая главная задача проекта — это в популярном для молодежи формате изобразить графические новеллы. Это есть не только у нас, но и на Украине, они очень серьезно работают на этом фронте. Мы — та организация, которая начала создавать им конкуренцию. Сейчас в проект втянулась вся страна. И страна втянулась не на словах, а на деле. Это история не о том, когда приезжают власть имущие и говорят: «Вот это мы делаем, распространите». Нет. Это как раз история о том, что как раз гражданскому обществу понравился этот проект. Он доступный, понятный, на нас выходят с инициативами со всех уголков страны», — заявил Кудинов.
Он добавил, что его командой было принято решение отрисовать всех героев спецоперации, которые были удостоены этого высокого звания: служащие Минобороны и Росгвардии, а также сотрудники ЧВК «Вагнер».
Кроме того, в рамках проекта «Герои спецоперации» также планируется подготовить раздел, посвященный бойцам ЧВК «Вагнер». Известно, что недавно в Волгограде одной из средних школ присвоили имя Алексея Нагина — военнослужащего с позывным «Терек», который героически погиб во время спецоперации. Это первый случай, когда образовательное учреждение назвали в честь бойца ЧВК «Вагнер».