Высокопоставленных американских чиновников заподозрили в педофилии

Занимавшая пост советника Белого дома при президенте Бараке Обаме, Кэтрин Рюммлер встречалась с Эпштейном десятки раз. Эпштейн также планировал совершить с ней две поездки: визит в Париж в 2015 году и путешествие на его частный остров в Карибском море в 2017 году. С какой целью высокопоставленные американские политики встречались с торговцем детьми не сообщается.