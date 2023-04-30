Высокопоставленных американских чиновников заподозрили в педофилии

Список возможных сообщников педофила Джеффри Эпштейна теперь пополнили глава американского ЦРУ и бывший советник Белого дома. Об этом сообщает издание New York Post.
В подборке документов, полученных прессой, показаны запланированные встречи Эпштейна с несколькими известными людьми, в том числе с Уильямом Бернсом, директором Центрального разведывательного управления. Кроме того, Леон Ботштейн, давний президент престижного Бард-колледжа✱, несколько раз встречался с Эпштейном и даже приглашал его в кампус.
Занимавшая пост советника Белого дома при президенте Бараке Обаме, Кэтрин Рюммлер встречалась с Эпштейном десятки раз. Эпштейн также планировал совершить с ней две поездки: визит в Париж в 2015 году и путешествие на его частный остров в Карибском море в 2017 году. С какой целью высокопоставленные американские политики встречались с торговцем детьми не сообщается.
Ранее СМИ сообщили, что сооснователь Google Сергей Брин также может быть сообщником Эпштейна. Власти Виргинии выдали ему повестку в суд.
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