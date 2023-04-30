Телеведущий Игорь Гуляев назвал скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева человеком с невероятно светлой душой

Зайцев стал для Гуляева ориентиром по жизни и человеком с «невероятно светлой душой». Он без сомнения является примером, так как несмотря на свой возраст до последнего оставался верным себе, своей мечте и работе, приводит слова Гуляева телеканал «78». Он также отметил, что безмерно благодарен этому человеку за его вклад в моду России и жизнь самого Гуляева.