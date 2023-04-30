Телеведущий Игорь Гуляев назвал скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева человеком с невероятно светлой душой

Дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев рассказал о том, каким был скончавшийся модельер Вячеслав Зайцев, чье сердце остановилось сегодня, 30 апреля, в больнице. Он назвал его учителем и наставником.
Зайцев стал для Гуляева ориентиром по жизни и человеком с «невероятно светлой душой». Он без сомнения является примером, так как несмотря на свой возраст до последнего оставался верным себе, своей мечте и работе, приводит слова Гуляева телеканал «78». Он также отметил, что безмерно благодарен этому человеку за его вклад в моду России и жизнь самого Гуляева.
Ранее сообщалось, что искусствовед Александр Васильев также прокомментировал смерть коллеги. Он отметил, что Зайцев очень много сделал для индустрии моды СССР, так как был одним из первых мужчин-модельеров. Работы и показы дизайнера становились легендарными, а к нему самому выстраивались очереди из звезд эстрады.