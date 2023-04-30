Политик Владимир Рогов: В Бердянске прозвучало два новых взрыва

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о новых взрывах, произошедших Бердянске.
Сообщается, что в городе были слышны два хлопка. Произошли они в разных частях Бердянска. Подробностей и информации о пострадавших пока не поступало. Детали происшествия уточнятся.
Ранее Владимир Рогов рассказал о планируемой тактике ВСУ, которую они собираются использовать в ходе предполагаемого контрнаступления. Политик призвал готовиться к обширной высадке диверсионных групп и десанта.