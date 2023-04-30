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В Набережных Челнах пьяный брат убил свою сестру за жалобу в полицию

Происшествия
В Набережных Челнах пьяный брат убил свою сестру за жалобу в полицию

В Набережных Челнах нетрезвый брат убил ножом свою сестру за жалобу на него в полицию, сообщают местные СМИ.

Известно, что 47-летний Алексей явился домой в сильном алкогольном опьянении и начал буянить. Его сестра, Любовь, позвонила в полицию с жалобой на брата, после чего нарушителя спокойствия забрали в отделение.

Вернувшись оттуда, Алексей набросился на пожаловавшуюся на него сестру и убил двумя ударами ножа. Совершив преступление, брат позвонил в полицию и сообщил о содеянном, во всем признавшись. Силовики задержали преступника в квартире. Возбуждено уголовное дело.

Ранее, стало известно о крупной драке с применением ножа в английском Бодмине. Погиб один человек, семеро получили ранения.
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