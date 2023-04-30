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Теннисистка из РФ Дарья Касаткина рассказала о том, как украинская соперница Леся Цуренко не пожала ей руку

Спорт
Теннисистка из РФ Дарья Касаткина рассказала о том, как украинская соперница Леся Цуренко не пожала ей руку

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об окончании матча против украинской соперницы Леси Цуренко на матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде (Испания).

На данный момент специальная военная операция продолжается и в связи с этим украинцы пока не готовы пожимать руки русским игрокам. Однако соперницы помахали друг другу руками, что не может не радовать, резюмировала Касаткина на пресс-конференции после матча.

Ранее, 30 апреля, Касаткина победила Цуренко со счетом 2:0. После матча украинка отказалась пожимать руку сопернице, но помахала ей. Незадолго до этого сообщалось, что 18 апреля Касаткина проиграла в матче первого круга WTA. Ее победила испанка Пауле Бадосе со счетом 6:1. Следующей соперницей российской теннисистки станет либо Вероника Кудерметова, либо Анастасия Потапова. В зависимости от того, кто из них победит в сегодняшнем матче.
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