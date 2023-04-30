Теннисистка из РФ Дарья Касаткина рассказала о том, как украинская соперница Леся Цуренко не пожала ей руку

Ранее, 30 апреля, Касаткина победила Цуренко со счетом 2:0. После матча украинка отказалась пожимать руку сопернице, но помахала ей. Незадолго до этого сообщалось, что 18 апреля Касаткина проиграла в матче первого круга WTA. Ее победила испанка Пауле Бадосе со счетом 6:1. Следующей соперницей российской теннисистки станет либо Вероника Кудерметова, либо Анастасия Потапова. В зависимости от того, кто из них победит в сегодняшнем матче.