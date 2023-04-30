Политолог Солонников заявил, что победа Эрдогана на выборах зависит от курдов и от версий его болезни

Эрдоган выступил перед сторонниками, обещая продолжать работу по развитию страны и укреплению ее внутренней безопасности. Он также критиковал оппозицию и заявил о готовности бороться за победу в выборах. Между тем, его основной противник — лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу провел свой собственный митинг в Измире, где заявил, что планирует победить уже в первом туре голосования.