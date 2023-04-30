Политолог Солонников заявил, что победа Эрдогана на выборах зависит от курдов и от версий его болезни

В Турции сейчас разворачивается самая напряженная и непредсказуемая предвыборная гонка за долгие годы. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Вечером 30 апреля, в рамках подготовки к предстоящим президентским и парламентским выборам, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел крупный митинг в Анкаре. Точное число участников неизвестно, однако официально сообщается о нескольких сотнях тысяч человек.
Эрдоган выступил перед сторонниками, обещая продолжать работу по развитию страны и укреплению ее внутренней безопасности. Он также критиковал оппозицию и заявил о готовности бороться за победу в выборах. Между тем, его основной противник — лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу провел свой собственный митинг в Измире, где заявил, что планирует победить уже в первом туре голосования.
«Я осведомлен о результатах сразу двух социологических исследований, одно из которых — еще до болезни Эрдогана — предрекало ему победу, а другое сулило выигрыш Кемалю Кылычдароглу, — рассказал Солонников. — Обе эти социологии используются в агитационных целях и для мобилизации сторонников, так что доверять полностью я бы не стал ни одной из них».
Политолог отметил, что турецкое общество, как и во многих других странах, «расколото 50 на 50».
«Все будут решать доли процента, — убежден эксперт. — Если говорить вообще о подходе, то вопрос голосования курдов очень важен — каждый из основных кандидатов «сам по себе» получает по 45% голосов конкретно турок. Остальные 10% — это курды, и от того, кого именно они поддержат, во многом зависит исход всех выборов».
Собеседник ФАН отметил, что у Эрдогана очень сильно осложнилась ситуация после болезни.
«И очень многое зависит от того, как окружению президента удастся ее повернуть, — считает Солонников. — Удастся ему убедить народ, что кто-то покушался на жизнь турецкого лидера, и теперь людям надо сплотиться вокруг Эрдогана, чтобы защитить государство? Что же, в таком случае это может помочь мобилизации электората».
Если же у турецкого народа сложится впечатление, что «на перевыборы идет старый больной человек, который, неровен час, Богу душу отдаст», то Эрдоган скорее всего проиграет, убежден политолог.
«К сожалению, я не Кассандра, чтобы точно предсказать результаты этих выборов, — сказал эксперт. — Пока шансы у обоих кандидатов — 50 на 50, а дальше все будет зависеть от обстоятельств».
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