Модельер Янис Чамалиди прокомментировал смерть Вячеслава Зайцева

В своих воспоминаниях о легендарном кутюрье, Чамалиди отметил, что Зайцев был ярким и вдохновленным человеком, который всегда был увлечен своим творческим процессом. Он также подчеркнул, что тот вдохновлял молодое поколение, говоря, что у них есть светлое будущее и больше возможностей, чем было у его поколения.