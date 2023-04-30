Модельер Янис Чамалиди прокомментировал смерть Вячеслава Зайцева

Российский модельер Вячеслав Зайцев, скончавшийся 30 апреля, всегда стремился совместить современность и традиции своих предков в своих модных коллекциях, сообщил дизайнер Янис Чамалиди. Об этом рассказало издание РЕН ТВ.
В своих воспоминаниях о легендарном кутюрье, Чамалиди отметил, что Зайцев был ярким и вдохновленным человеком, который всегда был увлечен своим творческим процессом. Он также подчеркнул, что тот вдохновлял молодое поколение, говоря, что у них есть светлое будущее и больше возможностей, чем было у его поколения.
Ранее СМИ сообщили, что Зайцев был доставлен в больницу в состоянии комы. По оценкам специалистов, кровотечение в желудке у Зайцева началось задолго до приезда в медучреждение.