Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Потрясающий, фантастический, добрый: Влад Лисовец рассказал о Вячеславе Зайцеве

Общество
Потрясающий, фантастический, добрый: Влад Лисовец рассказал о Вячеславе Зайцеве

Российский телеведущий и стилист Владислав Лисовец рассказал о том, каким он запомнил умершего модельера Вячеслава Зайцева.

Как сообщает Telegram-канал РЕН-ТВ, Лисовец знал погибшего как невероятно доброго и отзывчивого человека, которого можно ставить в пример всем остальным представителям «высшего» класса.

«Тот образ который мы знаем, он (Зайцев) абсолютно такой же и в жизни», - заявил стилист.

Вспоминая совместные встречи, Лисовец подчеркнул особую жизненную активность ныне почившего, не коррелирующую с его почтенным возрастом. Так, он вспоминает отдых во Франции, где Зайцев соглашался на все возможные варианты совместного досуга.

«Никогда я не слышал от него никакого нытья, жалоб...», - подчеркнул телеведущий.

Ранее ФАН рассказал о пути становления Вячеслава Зайцева в мире советской моды.
вячеслав зайцев владислав лисовец мода
Военкоры ФАН