Потрясающий, фантастический, добрый: Влад Лисовец рассказал о Вячеславе Зайцеве

Российский телеведущий и стилист Владислав Лисовец рассказал о том, каким он запомнил умершего модельера Вячеслава Зайцева.
Как сообщает Telegram-канал РЕН-ТВ, Лисовец знал погибшего как невероятно доброго и отзывчивого человека, которого можно ставить в пример всем остальным представителям «высшего» класса.
«Тот образ который мы знаем, он (Зайцев) абсолютно такой же и в жизни», - заявил стилист.
Вспоминая совместные встречи, Лисовец подчеркнул особую жизненную активность ныне почившего, не коррелирующую с его почтенным возрастом. Так, он вспоминает отдых во Франции, где Зайцев соглашался на все возможные варианты совместного досуга.
«Никогда я не слышал от него никакого нытья, жалоб...», - подчеркнул телеведущий.
Ранее ФАН рассказал о пути становления Вячеслава Зайцева в мире советской моды.