Пригожин усомнился в подлинности опубликованных документов Минобороны о выделении боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не получал никаких документов от Минобороны, касающихся поставок десятков тысяч снарядов различных видов. Слова предпринимателя передала его пресс-служба.
Редакция Telegram-канала «Наш Regnum» поинтересовалась, что Пригожин думает о появлении в ряде источников ответа Министерства обороны на письмо о нехватке боеприпасов. Оборонное ведомство якобы в апреле передало «оркестру» несколько десятков тысяч снарядов различных видов. Пригожин не смог подтвердить подлинность документов, в ЧВК «Вагнер» ничего не поступало.
«Если предположить, что эти документы подлинные, если они похищены из Министерства обороны, то это трагедия. Если они слиты, то это называется государственной изменой. И тогда становится понятно, по какой причине у нас много проблем на фронте», — подытожил бизнесмен.
Основатель ЧВК «Вагнер» обратил внимание, что цифры из документов могут показаться большими, однако нужно их сопоставить с объемом возложенных на «музыкантов» задач. В итоге получится, что снарядов все равно в разы меньше, чем требуется.
Недавно Пригожина позвали рассказать в ГД РФ о ситуации на фронте. Предложение поступило от заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, который предложил обсудить позицию бизнесмена.