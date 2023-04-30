Сопровождавший перед смертью модельера Вячеслава Зайцева «помощник» сбежал из больницы

Предположительно, именно этот и другие «помощники» запрещали врачам осматривать и посещать Зайцева на протяжении последних полутора лет. Однако, выкладывали видео с празднования его дня рождения, где было видно, что модельер уже откровенно плохо себя чувствует. Не исключено, что в скором времени появятся дарственные, которые якобы подписаны самим модельером. Но они не будут иметь юридической силы, так как недееспособность Зайцева была подтверждена еще в 2016 году.