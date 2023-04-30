Сопровождавший перед смертью модельера Вячеслава Зайцева «помощник» сбежал из больницы

Модельера Вячеслава Зайцева, который скончался вечером 30 апреля, в больнице сопровождал неизвестный мужчина. Он представился помощником дизайнера, но вскоре исчез.
Как стало известно источнику ФАН, Зайцев был доставлен в больницу в состоянии комы. Его состояние оценивалось, как критическое. В больнице его сопровождал неизвестный мужчина, который представился помощником модельера. Однако он не предоставил никаких документов или удостоверения личности врачам. Вскоре Зайцеву была назначена экстренная компьютерная томография. После этого он спешно покинул больницу.
Предположительно, именно этот и другие «помощники» запрещали врачам осматривать и посещать Зайцева на протяжении последних полутора лет. Однако, выкладывали видео с празднования его дня рождения, где было видно, что модельер уже откровенно плохо себя чувствует. Не исключено, что в скором времени появятся дарственные, которые якобы подписаны самим модельером. Но они не будут иметь юридической силы, так как недееспособность Зайцева была подтверждена еще в 2016 году.
Ранее сообщалось, что модельер Зайцев умер сегодня, 30 апреля, от остановки сердца в больнице.